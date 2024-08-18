В воскресенье в Петербурге тепло и без осадков

За погоду отвечает гребень антициклона Как написал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус, воскресная погода в Северной столице зависит от гребня антициклона, поэтому в городе будет тепло, а осадки маловероятны.
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