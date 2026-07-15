Кургинян: западных консерваторов радикализуют для войны с Россией

Правый консерватизм в Европе будет радикализован для войны с Россией, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 10 июля в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
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