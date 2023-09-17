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Инна Гончаренко: «Валиева в хорошей многообещающей форме, особенно для начала сезона. Она повзрослевшая, сильная»

– Мне очень понравилась Камила в своей новой короткой программе, в ярком красном платье. У нее было прекрасное настроение, которое она передала всем зрителям, которые наблюдали этот прокат.

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