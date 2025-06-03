Тестирую новую палочку Narval Micron

Я тестирую новое удилище Narval Micron весом до 3 г и уже составил первые впечатления. У него довольно быстрый строй, и он хорошо работает на классических крючках и оснастках с свинцовой головкой — ловля становится комфортной и приятной.
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