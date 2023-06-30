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В подмосковных Котельниках задержали организаторов и работниц притона

В подмосковных Котельниках задержали организаторов и работниц притона

Притон работал в сауне, которая располагалась в подвале многоэтажного дома.В подмосковных Котельниках задержали организаторов и работниц притона, который работал в сауне, что располагалась в подвале многоэтажного дома, сообщает тг-канал МВД МЕДИА.

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