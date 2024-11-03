Картошка по-деревенски в фольге в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Картошка по-деревенски, запечённая в фольге в духовке, - простое, но необыкновенно вкусное блюдо! Готовится картошечка совершенно просто, а получается нежной, ароматной, с чуть поджаристой корочкой.
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