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Закон, порядок, государство

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В Запорожской области расчёт ЗРПК «Панцирь-С» группировки войск «Днепр» поразил ударный БпЛА ВСУ

В Запорожской области расчёт ЗРПК «Панцирь-С» группировки войск «Днепр» поразил ударный БпЛА ВСУ

Расчет продолжил ведение радиолокационной разведки с целью обнаружения, отождествления и огневого поражения летательных аппаратов ВСУ.

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