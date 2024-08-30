Точной даты землетрясения в Индонезии нет — эксперт

Информации о точной дате землетрясения в Индонезии нет, 30 августа приводит слова сотрудника Центра геологических исследований катастроф Национального агентства исследований и инноваций (BRIN) Нураини Рахмы Ханифы агентство ANTARA.
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