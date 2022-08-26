Уголовное дело заведено по факту убийства в зеленоградском кафе

Московский СК возбудил уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Речь идет о стрельбе в одном из кафе столичного Зеленограда ранним утром 26 августа, в ходе которой один человек был убит, двое других получили тяжелые ранения.
Московский СК возбудил уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Речь идет о стрельбе в одном из кафе столичного Зеленограда ранним утром 26 августа, в ходе которой один человек был убит, двое других получили тяжелые ранения.
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