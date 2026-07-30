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ТАСС

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Чайка передал икону с частицей мощей для строящегося храма в районе имени Путина в Грозном

Чайка передал икону с частицей мощей для строящегося храма в районе имени Путина в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 30 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе визита в Чечню передал икону святого равноапостольного князя Владимира с частицей его мощей в дар для строящегося православного храма в новом районе имени Владимира Путина в Грозном.

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