Чайка передал икону с частицей мощей для строящегося храма в районе имени Путина в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 30 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе визита в Чечню передал икону святого равноапостольного князя Владимира с частицей его мощей в дар для строящегося православного храма в новом районе имени Владимира Путина в Грозном.