1905 - Родился Евгений Сергеевич Фельснер — Главный конструктор КБ "Сухой", разработчик фронтового бомбардировщика Су-24, Герой Социалистического Труда(1984), лауреат Ленинской(1967) и Государственной премий (1976).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии