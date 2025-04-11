В музыкальных школах в Хорошево-Мневниках проведут «выходные открытых дверей»

Акция «Выходные открытых дверей» впервые пройдет во всех московских школах искусств. Родители и будущие ученики смогут ближе познакомиться с направлениями, сроками проведения приемной кампании, программами образования, лучше поймут, как будет проходить обучение и сколько времени будет занимать.