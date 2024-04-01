Законопроект о мобилизации вызвал раскол

Американцы требуют принять законопроект, украинцы от этого не в восторге Украинские телеграм-каналы пишут о том, что посольство США передало в Офис президента Украины требование принять законопроект о мобилизации раньше или параллельно с тем, как они утвердят помощь Украине.
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