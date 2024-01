NYT: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot

Global Look Press/Christophe Gateau/dpa США в скором времени не смогут продолжать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет-перехватчиков для работы зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщили в газете The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.