NYT: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot

Global Look Press/Christophe Gateau/dpa США в скором времени не смогут продолжать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет-перехватчиков для работы зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщили в газете The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.
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