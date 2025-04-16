Люди различили цвета без помощи зрения

Одна из главных тем современных психолингвистических исследований — роль языка в познании. В одной из недавних работ доказали, что специальное название действия (например, «сникерсни») побуждает людей совершить это действие.
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