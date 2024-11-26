США и их сателлиты одержимы идеей нанести России стратегическое поражение Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Российской газете», что до дипломатического урегулирования на Украине ещё далеко.
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