Политика как он...
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Политика как она есть

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Ведомственная квартира Шамарина после приговора останется его семье

Ведомственная квартира Шамарина после приговора останется его семье

Ведомственная квартира осужденного за получение крупной взятки бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ — замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина останется в распоряжении его семьи.

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