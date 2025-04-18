Ведомственная квартира Шамарина после приговора останется его семье

Ведомственная квартира осужденного за получение крупной взятки бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ — замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина останется в распоряжении его семьи.
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