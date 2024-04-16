В Адлерском районе Сочи продолжается ремонт железнодорожного переезда Работы завершены на левой части автомобильной трассы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Адлерском районе Сочи продолжается ремонт железнодорожного переезда Работы завершены на левой части автомобильной трассы.