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Жителей России начнут лишать свободы за оскорбление в интернете представителей власти

Жителей России начнут лишать свободы за оскорбление в интернете представителей власти

Российское правительство поддержало законопроект председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева об ужесточении наказания за публичные оскорбления представителей власти.

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