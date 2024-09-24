Жителей России начнут лишать свободы за оскорбление в интернете представителей власти

Российское правительство поддержало законопроект председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева об ужесточении наказания за публичные оскорбления представителей власти.
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