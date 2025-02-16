Москва примет первые международные детские Творческие игры стран БРИКС

Стартовали первые международные детские Творческие игры стран БРИКС. Событие организовано Ассоциацией деятелей детского творчества в рамках работы Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ совместно с региональным общественным движением в поддержку талантливой молодежи «Синергия талантов».