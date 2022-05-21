Создатель Ethereum Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером

Создатель криптовалюты Ethereum программист Виталий (Виталик) Бутерин потерял статус миллиардера. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter в комментарии к публикации об американских бизнесменах-миллиардерах Илоне Маске и Джеффе Безосе.