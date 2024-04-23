В Узбекистане начнут выпускать Hyundai Elantra, Tucson, Sonata и Santa Fe

После того, как в России закрылся завод Hyundai, концерн Hyundai-Kia начал наращивать производство машин в сопредельных странах: и Hyundai, и Kia активно собирают в Казахстане, а сейчас стало известно о том, что сборку едва ли не всего модельного ряда Hyundai наладят в Узбекистане.
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