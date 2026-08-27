Трёхлетний Samsung Galaxy S23 Ultra готовят к One UI 9: прошивка появилась на сервере Samsung

Samsung Galaxy S23 Ultra вышел более трёх лет назад На сервере Samsung уже появилась первая тестовая сборка One UI 9 для серии Galaxy S23, хотя компания пока не объявляла о запуске публичной бета-программы для этих смартфонов.
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