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Трёхлетний Samsung Galaxy S23 Ultra готовят к One UI 9: прошивка появилась на сервере Samsung

Трёхлетний Samsung Galaxy S23 Ultra готовят к One UI 9: прошивка появилась на сервере Samsung

Samsung Galaxy S23 Ultra вышел более трёх лет назад На сервере Samsung уже появилась первая тестовая сборка One UI 9 для серии Galaxy S23, хотя компания пока не объявляла о запуске публичной бета-программы для этих смартфонов.

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