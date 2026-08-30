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Спорт Уик-Энд

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Агент Батракова – о сорвавшемся трансфере в ПСЖ: посредник больше не появился...

Агент Батракова – о сорвавшемся трансфере в ПСЖ: посредник больше не появился...

«Действительно было общение между руководством «Локомотива» и посредником от ПСЖ, - рассказал Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова.

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