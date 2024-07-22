Ремонт двух улиц в Калуге идет с отставанием от графика

В Центре управления регионом Калужской области обратили внимание на проблему ремонта дорог. Как организована работа и какие сложности имеются, на заседании областного правительства доложил городской голова Дмитрий ДенисовВ Центре управления регионом Калужской области обратили внимание на проблему ремонта дорог.