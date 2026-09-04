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Директор Службы внешней разведки РФ заявил о возможностях российской армии

Директор Службы внешней разведки РФ заявил о возможностях российской армии

Возможность российских вооруженных сил нанести поражение любому агрессору подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 4 сентября на пресс-конференции по итогам XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

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