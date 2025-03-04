Памятник Сталину хотят установить в Нижнем Новгороде

Нижегородское региональное отделение КПРФ предложило установить в Нижнем Новгороде памятник Сталину. Инициатива была направлена на рассмотрение Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий города.
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