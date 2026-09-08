В УрФО аграрии убрали половину урожая-2026

Уральские аграрии убрали половину урожая 2026 года. Как сообщает пресс-служба уральского полпредства, сельхозпроизводители уже обработали более 50 процентов посевных площадей, собрано почти 2,9 млн тонн зерна, заготовлено свыше 1,7 миллиона тонн кормовых культур.