В УрФО аграрии убрали половину урожая-2026

Уральские аграрии убрали половину урожая 2026 года. Как сообщает пресс-служба уральского полпредства, сельхозпроизводители уже обработали более 50 процентов посевных площадей, собрано почти 2,9 млн тонн зерна, заготовлено свыше 1,7 миллиона тонн кормовых культур.
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