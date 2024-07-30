Глюкозу хотят положить в рехаб (клиника где помогают избавиться от зависимостей)

Вечер в Красноярске стал настоящим шоком для фанатов Глюкозы. На сцене известная певица вела себя, мягко говоря, странно: не попадала в фонограмму, и к тому же делала нелепые движения, включая трогание себя за интимные места.
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