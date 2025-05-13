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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин о возвращении Стефена Карри: «Нам не нужен Супермен»

«Если он сможет играть, уверен, он выйдет. Но нам не нужен Супермен. Мы играем вдолгую. Нам нужно найти способ победить, независимо от того, сыграет он или нет», – сказал Грин.

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