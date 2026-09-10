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Воронежские новости

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Сирены в Россошанском и Каменском районах включили из-за угрозу непосредственного удара БПЛА

Сирены в Россошанском и Каменском районах включили из-за угрозу непосредственного удара БПЛА

В Россошанском и Каменском районах Воронежской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА.

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