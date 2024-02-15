Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 017 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Он убивал людейПлачущий боец ВСУ...
  • лина любимцева
    Сейчас ТАКОЙ ХЛЕБ ПЕКУТ, что от него скорее загнешься!!...  Вот прежде, во времена СССР, хлеб был очень вкусный, аром...Врач Волкова расс...
  • лина любимцева
    Херсон брать не будем?....Российские военны...

В России расширят понятие социального бизнеса для участников спецоперации

В России расширят понятие социального бизнеса для участников спецоперации

Министерство экономического развития РФ разрабатывает приказ, расширяющий возможности признание социальным предприятием субъекта малого и среднего бизнеса, который берет на работу участников спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх