В России расширят понятие социального бизнеса для участников спецоперации

Министерство экономического развития РФ разрабатывает приказ, расширяющий возможности признание социальным предприятием субъекта малого и среднего бизнеса, который берет на работу участников спецоперации.
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