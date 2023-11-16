В ЯНАО отмечают День самбо

В России 16 ноября отмечают День самбо. Салехардцы начали заниматься этим видом спорта три года назад, но уже достигли весомых результатов, рассказали в управлении по физической культуре и спорту администрации города.
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