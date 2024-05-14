Айнур Курманов. Армения находится на пороге новых социальных и политических потрясений, связанных с геополитической переориентацией руководства страны на Запад и сдачей национальных интересов.
Пашинян оказался один на один с массовым народным движением протеста
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
И что, таки "мудрый" армянский народ не выберет колЯна в третий раз, что хватило первых двух для понимания того, кого выбрали??!
Ответить
13 час.
Роза ИксановаГабун
прокладка прохудилась . Иран ,Россия и Азербайджан придумают , как обойти эту прокладку, просто заменят и выбросят
Ответить
6 час.
Галина Чужая
Если бы Пашинян это понимал.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии