Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пашинян оказался один на один с массовым народным движением протеста

Пашинян оказался один на один с массовым народным движением протеста

Айнур Курманов.   Армения находится на пороге новых социальных и политических потрясений, связанных с геополитической переориентацией руководства страны на Запад и сдачей национальных интересов.

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Комментарии
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Александр Салтановский
И что, таки &quot;мудрый&quot; армянский народ не выберет колЯна в третий раз, что хватило первых двух для понимания того, кого выбрали??!
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13 час.
Роза ИксановаГабун
прокладка прохудилась . Иран ,Россия и Азербайджан придумают , как обойти эту прокладку, просто заменят и выбросят
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6 час.
Галина Чужая
Если бы Пашинян это понимал.
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4 час.

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