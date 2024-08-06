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«Турецкий стрелок прошел Олимпиаду»: Дикеч комментирует мемы и видео о себе

«Турецкий стрелок прошел Олимпиаду»: Дикеч комментирует мемы и видео о себе

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал одним из главных символов Олимпиады в Париже. Спортсмен вышел на дистанцию настолько расслабленно, что быстро привлек  внимание всего мира — недавно Юсуф просмотрел видео о себе и решил прокомментировать видео о самом себе и пояснить, откуда взялась его знаменитая поза.

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