«Турецкий стрелок прошел Олимпиаду»: Дикеч комментирует мемы и видео о себе

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал одним из главных символов Олимпиады в Париже. Спортсмен вышел на дистанцию настолько расслабленно, что быстро привлек внимание всего мира — недавно Юсуф просмотрел видео о себе и решил прокомментировать видео о самом себе и пояснить, откуда взялась его знаменитая поза.
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