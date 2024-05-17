Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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RTL: армия Франции тестирует «полезную» на Украине разведгруппу

RTL: армия Франции тестирует «полезную» на Украине разведгруппу

Французские военные тестируют «совершенно новую» разведгруппу, которая, по их мнению, «будет полезна» на Украине, сообщает радиостанция RTL.

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