Илон Маск пообещал разыгрывать каждый день до выборов $1 млн среди сторонников Трампа: первый чек выписан

Маск активно участвует в предвыборных митингах на стороне Трампа. Американский бизнесмен Илон Маск на ежедневной основе вплоть до начала выборов в США гарантировал выплачивать по $1 млн избирателям и сторонникам Дональда Трампа в рамках поддержки кандидата в президенты США от республиканцев.
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