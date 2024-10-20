Илон Маск пообещал разыгрывать каждый день до выборов $1 млн среди сторонников Трампа: первый чек выписан

Маск активно участвует в предвыборных митингах на стороне Трампа. Американский бизнесмен Илон Маск на ежедневной основе вплоть до начала выборов в США гарантировал выплачивать по $1 млн избирателям и сторонникам Дональда Трампа в рамках поддержки кандидата в президенты США от республиканцев.