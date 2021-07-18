Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

FINA: «Мы признаем решение СAS о снятии отстранения с Андрусенко и Кудашева и исполним его»

Международная федерация плавания (FINA) признала решение Спортивного арбитражного суда (СAS) о снятии временного отстранения с российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх