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Дрэймонд Грин получил технический за празднование, Стеф Карри вскоре был наказан за похожие действия

Дрэймонд Грин получил технический за празднование, Стеф Карри вскоре был наказан за похожие действия

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин получил технический фол за празднование попадания Джордана Пула в матча с «Тимбервулвс» (137:114).

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