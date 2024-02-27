Барнаульцев предупредили о возможных проблемах с водой 27 и 28 февраля

Жителям посоветовали сделать запас воды В Барнауле с 23:00 часов 27 февраля до 15:00 часов 28 февраля проведут масштабные работы по замене запорно-регулирующей арматуры диаметром 800 мм между водоводами на Павловском тракте в районе пересечения с улицей Бабуркина, сообщает барнаульский водоканал.