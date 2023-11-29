Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

Вокзалы Москвы сейчас строятся по новому стандарту Создание и развитие Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) – крупнейший проект в транспортной сфере столичного региона.
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