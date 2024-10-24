«Царьград»: волонтеры не успели довезти колеса для ВСУ

В районах, где развернуты вооруженные силы Украины, замечены «фокусы» с исчезновением колес. Несмотря на усилия волонтёров, украинские военные на различных позициях по-прежнему сталкиваются с проблемой недостатка шин.
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