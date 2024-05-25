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Останина: министр Мурашко «оскорбил и обидел женщин», назвав карьеристками

Останина: министр Мурашко «оскорбил и обидел женщин», назвав карьеристками

Руководитель комитета нижней палаты парламента РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что министр здравоохранения Михаил Мурашко "оскорбил и обидел женщин", за благополучие которых должен отвечать.

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