Останина: министр Мурашко «оскорбил и обидел женщин», назвав карьеристками

Руководитель комитета нижней палаты парламента РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что министр здравоохранения Михаил Мурашко "оскорбил и обидел женщин", за благополучие которых должен отвечать.
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