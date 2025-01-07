Microsoft планирует $3 млрд инвестиций в ИИ и облачные технологии в Индии

Microsoft планирует инвестировать 3 миллиарда долларов в расширение своих услуг искусственного интеллекта и облачных сервисов Azure в Индии, обращаясь к самой густонаселенной стране мира, чтобы стимулировать рост своих доходов.
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