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Армения доиграется с Западом, прикрываясь ОДКБ – британский аналитик

Армения доиграется с Западом, прикрываясь ОДКБ – британский аналитик

Анатолий Лапин.   Армения хочет усидеть на двух стульях, прикрывшись зонтиком безопасности ОДКБ, но закупая оружие у стран НАТО.

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Комментарии
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алексей гришин
Хитро.опый  Пашинин самый хитрый из армян... На на хитрую попу у нас с промелором есть х.. 😄
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10 час.
mark1970 Маргулан Токсанбаев
он не хитрожопый - он  просто дурак... Как в том анекдоте - &quot;психически здоров, просто дурак&quot;
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9 час.
Владимир Ахтырченко
Ничего удивительного, воспитан по американской программе, а там потом все такие...
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7 час.

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