Армения доиграется с Западом, прикрываясь ОДКБ – британский аналитик

алексей гришин Хитро.опый Пашинин самый хитрый из армян... На на хитрую попу у нас с промелором есть х.. 😄

mark1970 Маргулан Токсанбаев он не хитрожопый - он просто дурак... Как в том анекдоте - "психически здоров, просто дурак"