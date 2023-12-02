Анатолий Лапин. Армения хочет усидеть на двух стульях, прикрывшись зонтиком безопасности ОДКБ, но закупая оружие у стран НАТО.
Армения доиграется с Западом, прикрываясь ОДКБ – британский аналитик
Комментарии
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алексей гришин
Хитро.опый Пашинин самый хитрый из армян... На на хитрую попу у нас с промелором есть х.. 😄
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10 час.
mark1970 Маргулан Токсанбаев
он не хитрожопый - он просто дурак... Как в том анекдоте - "психически здоров, просто дурак"
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9 час.
Владимир Ахтырченко
Ничего удивительного, воспитан по американской программе, а там потом все такие...
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7 час.
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