Лазерная связь может объединять разные спутники: в США успешно протестировали кросс-вендорную лазерную связь на низкой околоземной орбите

Военные спутники, произведенные York Space Systems и SpaceX, успешно продемонстрировали кросс-вендорную лазерную связь на низкой околоземной орбите — это стало важной вехой для спутниковой группировки следующего поколения системы предупреждения о ракетном нападении, развертываемой в интересах военного ведомства США.
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