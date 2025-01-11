Лазерная связь может объединять разные спутники: в США успешно протестировали кросс-вендорную лазерную связь на низкой околоземной орбите

Военные спутники, произведенные York Space Systems и SpaceX, успешно продемонстрировали кросс-вендорную лазерную связь на низкой околоземной орбите — это стало важной вехой для спутниковой группировки следующего поколения системы предупреждения о ракетном нападении, развертываемой в интересах военного ведомства США.