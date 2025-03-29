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Глава нацразведки США отозвала доступ Байдена к секретным данным

Глава нацразведки США отозвала доступ Байдена к секретным данным

Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что отозвала доступ к секретной информации у экс-президента страны Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалы Харрис, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и еще ряда лиц.

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