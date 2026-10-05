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Решетников: G20 продвинулись в понимании вопросов, связанных с реформой ВТО

Решетников: G20 продвинулись в понимании вопросов, связанных с реформой ВТО

Страны — члены G20 продвинулись в понимании ряда «важных проблем», в том числе связанных с реформой Всемирной торговой организации (ВТО).

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