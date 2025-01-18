Ученые: питьевая вода повсеместно заражена «вечными химикатами» ПФАС

Ученые из Университет Бирмингема обнаружили в питьевой воде так называемые «вечные химикаты».Исследователи из Бирмингемского Университета проанализировали состав водопроводной и бутилированной воды в крупных городах Великобритании и Китая на предмет опасных веществ.