Экс-главком ВМС Казахстана задержан по делу о гибели солдат на учениях на Каспии

Уволенный на прошлой неделе бывший главком ВМС Казахстана Канат Ниязбеков задержан по делу о гибели 14 военнослужащих в ходе учений в Каспийском море, сообщило МВД республики.
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